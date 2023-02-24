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В 2023 году в Новосибирской области появятся 12 новых поликлиник и амбулаторий

Фото В 2023 году в Новосибирской области появятся 12 новых поликлиник и амбулаторий
Фото В 2023 году в Новосибирской области появятся 12 новых поликлиник и амбулаторий

Фото из архива Сиб.фм

Шесть объектов перенесли на этот год с прошлого, ещё девять – только начнут в этом году строить в Новосибирской области.

О строительстве новых медицинских учреждений в этом году рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на пресс-конференции в ТАСС на этой неделе. Ввод социальных объектов в рамках программы модернизации идёт с начала этого года.

Так, буквально после нового года начала работу амбулатория в Верх-Туле и новая поликлиника в Новомарусино. Сейчас там готовятся открыть и детское поликлиническое отделение. С 1 февраля в регионе работают новая амбулатория на станции Мочище, поликлиника в Криводановке.

На финишную прямую вышло строительство амбулаторий в посёлках Тулинский и Ложок, поликлиники в микрорайоне Олимпийской Славы. К лету новые амбулатории появятся в Садовом, Мичуринском и Кудряшовском.

Девять медицинских объектов только начнут строить в этом году – это шесть взрослых и одну детскую поликлиники, а также две амбулатории. Константин Хальзов отметил, что шесть из этих объектов должны открыть двери ещё до конца 2023 года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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