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В КХЛ рассказали, при каких условиях откроется новый ЛДС в Новосибирске

Фото В КХЛ рассказали, при каких условиях откроется новый ЛДС в Новосибирске
Фото В КХЛ рассказали, при каких условиях откроется новый ЛДС в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Хотя новый объект «Сибирь – Арена» уже фактически сдан в эксплуатацию, матчи КХЛ на новом ЛДС пока проводиться не могут – в КХЛ озвучили условия, которые необходимо выполнить для начала игр.

Журналистам новую ледовую арену показали ещё в последний рабочий день на неделе, 22 февраля. Трибуны спортивного объекта способны принять за раз 10,5 тысячи зрителей, но пока таких крупных игр на площадке проводится не будет.

«Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ, – объяснил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов журналистам. – Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи».

В КХЛ объяснили, что необходимо, чтобы объект прошёл процедуры согласования, и какие технические требования будет изучать комиссия. Об этом в КХЛ сообщили ТАСС.

«Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ», — пояснил собеседник.

Напомним, игры КХЛ на новой арене можно будет проводить только после того, как пройдёт тестовый матч – о его назначении пока даже не сообщалось.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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