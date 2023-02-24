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В Новосибирске 24 февраля устроили автопробег в годовщину СВО

Фото В Новосибирске 24 февраля устроили автопробег в годовщину СВО
Фото В Новосибирске 24 февраля устроили автопробег в годовщину СВО

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска в день годовщины начала спецоперации устроили автопробег.

Новосибирские водители устроили автомобильный пробег по городу в честь годовщины начала спецоперации. Автомобилисты стартовали в пятницу, 24 февраля, с территории бывшего аэропорта Северный, рассказали очевидцы.

Новосибирцы заметили около 50 машин заметили в Заельцовском районе с российскими флагами. Автомобили двигались под патриотические песни по городским дорогам.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в ответ на обращение лидеров ДНР и ЛНР год назад, 24 февраля 2022.

Напомним, ранее Сиб.фм подробно рассказывал о том, как Россия прожила год в условиях проведения СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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