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В Новосибирске на Большевистской перевернулась «Хонда» с пассажирами

Фото В Новосибирске на Большевистской перевернулась «Хонда» с пассажирами
Фото В Новосибирске на Большевистской перевернулась «Хонда» с пассажирами

Фото: пресс-служба МАСС

Вечером 23 февраля иномарка Honda перевернулась на улице Большевистской – двое членов экипажа эвакуировались самостоятельно.

Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба, полёт иномарки Honda Insight состоялся в День защитника Отечества около 22.00 напротив дома №276/1 на Большевистской. Это произошло после столкновения с попутным «УАЗ-3962», который в народе называют буханкой.

Фото В Новосибирске на Большевистской перевернулась «Хонда» с пассажирами 2

«Автомобиль "Хонда" перевернулся на крышу. Всего пострадало 3 человека, которые покинули свои транспортные средства до приезда спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС. — Спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей и их стабилизацию. Время окончания работы — 23:05».

Спасатели просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Так, опасный выезд на встречку на Колыванской трассе стоил жизни женщине и её спутнику. Ещё двое человек, включая водителя бензовоза, попали в больницу.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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