Женщина и мужчина погибли в ДТП с бензовозом под Новосибирском

Фото: АСТ-54

Утром 24 февраля в Колыванском районе Новосибирской области произошло крупное ДТП: женщина за рулём Subaru не справилась с управлением и въехала в бензовоз.

ДТП произошло в пятницу, 24 февраля, в 8.50: 45-летняя женщина за рулём кроссовера Subaru Forester ехала по автодороге К-12р "Новосибирск-Колывань-Томск". На 40-километре по непонятным причинам она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

«Далее совершила столкновение с автомобилем МАН под управлением водителя 1996 года рождения, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области. — В результате ДТП на месте погибла водитель автомобиля Субару и пассажир мужчина 1975 года рождения. Также пострадал пассажир Субару мужчина 2003 года рождения. Водитель автомобиля МАН также получил травмы».

На данный момент на месте продолжают работать автоинспекторы. Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что помогали вытаскивать из машины 19-летнего парня. Также свидетели говорят, что женщина превысила скорость и пошла на обгон.

Напомним, вчера в самом Новосибирске под колёса автомобиля попала 12-летняя девочка, которая выходила из трамвая на улице Учительской.