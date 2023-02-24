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В Новосибирске произошёл пожар на 10 этаже дома на Петухова

Фото В Новосибирске произошёл пожар на 10 этаже дома на Петухова
Фото В Новосибирске произошёл пожар на 10 этаже дома на Петухова

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм (иллюстративное)

Квартира загорелась в одной из многоэтажек на улице Петухова в Новосибирске.

Пожар произошёл в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на улице Петухова в Новосибирске. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В МЧС пока не комментировали инцидент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошёл пожар в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ на улице Русской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее появились фото с пожара на стройке четвёртого моста в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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