В Новосибирске произошёл пожар на 10 этаже дома на Петухова

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм (иллюстративное)

Квартира загорелась в одной из многоэтажек на улице Петухова в Новосибирске.

Пожар произошёл в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на улице Петухова в Новосибирске. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».