В Новосибирске произошёл пожар на 10 этаже дома на Петухова

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм (иллюстративное)
Квартира загорелась в одной из многоэтажек на улице Петухова в Новосибирске.
Пожар произошёл в одной из квартир на десятом этаже жилого дома на улице Петухова в Новосибирске. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В МЧС пока не комментировали инцидент.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошёл пожар в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ на улице Русской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.
Напомним, ранее появились фото с пожара на стройке четвёртого моста в Новосибирске.
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