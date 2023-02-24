В Новосибирске прошел первый дождь 24 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Первый в 2023 году дожди прошёл в Новосибирске в конце февраля.

В Новосибирске в пятницу, 24 февраля, пошел первый в текущем году дождь. Предполагается, что осадки продолжатся до вечера. Ранее синоптики предупреждали новосибирцев о грядущих изменениях погоды.

«24 февраля в первой половине дня ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха +1, +3 С. На дорогах гололедица», — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Далее лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд. В субботу, 25 февраля, столбик термометра опустится до – 8 градусов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.