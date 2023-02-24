В Новосибирске среди мужчин больше всего водителей, менеджеров и программистов

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К 23 февраля аналитики hh.ru посмотрели анкеты соискателей работы в Новосибирске среди мужчин: больше всего в столице Сибири водителей, менеджеров и программистов, а вот руководителей – только 3%.

Как выяснили аналитики hh.ru, каждый четвёртый мужчина не хочет работать меньше чем за 50 тысяч рублей. Самыми популярными профессиями среди новосибирских мужчин стали специальности менеджера по продажам, водителя и программиста.

«С начала 2023 года мужчины Новосибирской области разместили или обновили на hh.ru более 52,3 тысячи резюме. В целом с начала года более 2 млн мужчин вышли на рынок труда России, просматривали вакансии и искали работу или подработку»,

- говорится в исследовании hh.ru.

Так, 9% из этого количества ищут работу водителя, ещё 8% — менеджера по продажам, а 5% — программиста. Не против сильная половина трудиться менеджерами по другим направлениям, курьерами, администраторами, продавцами-консультантами, инженерами и различными начальниками.

«27% новосибирских мужчин запрашивают зарплату до 50 тысяч рублей, еще 26% хотят зарабатывать от 50 до 95 тысяч рублей, 6% рассчитывают на зарплату более 95 тысяч рублей, а 3% соискателей – хотят получать не менее 145 тысяч рублей. Среди последних чаще всего встречаются специалисты, которые ищут работу руководителями отдела продаж, менеджеров по продажам и руководителей проектов», — сказано в исследовании.

При этом высшее образование имеют только 33% претендентов, 8% — незаконченное высшее, 21% — средне специальное, ещё 20% — только среднее.

Напомним, накануне Дня защитника Отечества мужчин подсчитали и в «Новосибирскстате»: по их данным, 47% населения – сильная половина.