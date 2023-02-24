В Новосибирске в пятницу, 24 февраля, потеплеет до + 3 градусов и пойдёт дождь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На этой неделе в Новосибирске началось потепление: в предстоящие выходные ожидается плюсовая температура.

До + 2 градусов столбик термометра в Новосибирске поднимался уже вчера, в День защитника Отечества. На дорогах уже появилась слякоть и лужи. Сегодня, 24 февраля, потепление продолжится.

«24 февраля в первой половине дня ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха +1, +3 С. На дорогах гололедица», — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Но в дальнейшем лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд: уже в субботу, 25 февраля, столбик термометра опустится до – 8 градусов.