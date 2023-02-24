Жителей Новосибирска предупредили о магнитных бурях 5 и 19 марта

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Новосибирские учёные назвали дни в марте, когда у метеозависимых людей могут начаться проблемы из-за магнитных бурь.

О том, что магнитные бури посетят Новосибирск 5 и 19 марта, сообщают сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Традиционно, в дни геомагнитной активности может ухудшиться здоровье у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, одну такую бурю новосибирцы уже пережили в начале этой недели – 20 февраля. Метеочувствительные люди могли заметить ухудшение состояния здоровья, так как 17 февраля на Солнце произошла вспышка.

Спустя 3 дня «солнечный ветер» донёс её последствия до Земли, вызвав нестабильность в магнитном поле планеты. «Возбуждение» в атмосфере земли длилось 20 и 21 февраля. В эти же дни начались погодные изменения – резкое потепление.