Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

Жителей Новосибирска предупредили о магнитных бурях 5 и 19 марта

Фото Жителей Новосибирска предупредили о магнитных бурях 5 и 19 марта
Фото Жителей Новосибирска предупредили о магнитных бурях 5 и 19 марта

Фото: Freepik.com

Новосибирские учёные назвали дни в марте, когда у метеозависимых людей могут начаться проблемы из-за магнитных бурь.

О том, что магнитные бури посетят Новосибирск 5 и 19 марта, сообщают сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Традиционно, в дни геомагнитной активности может ухудшиться здоровье у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, одну такую бурю новосибирцы уже пережили в начале этой недели – 20 февраля. Метеочувствительные люди могли заметить ухудшение состояния здоровья, так как 17 февраля на Солнце произошла вспышка.

Спустя 3 дня «солнечный ветер» донёс её последствия до Земли, вызвав нестабильность в магнитном поле планеты. «Возбуждение» в атмосфере земли длилось 20 и 21 февраля. В эти же дни начались погодные изменения – резкое потепление.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26374
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22671
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
14953
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12506
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12235
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10022
Новосибирск вышел в лидеры по цене продуктов для блинов
9962
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция