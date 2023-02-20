В начале недели в Новосибирске ожидается магнитная буря

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Мощная магнитная буря проявится в Новосибирске с 20 февраля.

В понедельник и вторник в Новосибирске ожидается мощная магнитная буря, которая может повлиять на метеочувствительных людей. Об этом предупреждают в Институте солнечно-земной физики СО РАН и в московской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН.

17 февраля на Солнце произошла вспышка. Спустя 3 дня «солнечный ветер» донёс её последствия до Земли, вызвав нестабильность в магнитном поле планеты. В частности, изменения смогут почувствовать жители Новосибирска 20 и 21 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вывели 100 поколений одомашненных серых крыс. Этот эксперимент длится уже 50 лет, и за это время учёные обратили внимание на закономерность. Среди ручных крыс появляются детёныши со светлой шерстью, а среди агрессивных — чаще с чёрной.

Также в Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день. Мать несовершеннолетнего рассказала журналистам, что ее сын — не единственная жертва "Ашановских". Они держат в страхе целый микрорайон. Личности малолетних вымогателей не установлены.