Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь

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Российские врачи настаивают на развёрнутом анализе крови и специальной тест-анкете, если у вас наблюдается хроническая утомляемость.

Первые подозрения

Коварная злокачественная опухоль чаще всего развивается в теле человека бессимптомно. Изменения в жизни и в организме человека идут незаметно. Первые подозрения должна вызвать утомляемость. Особенно если она не проходит после длительного сна, выходных дней или отпуска, а становится навязчивой, пояснила московский онкопсихолог, психотравматолог, нутрициолог Ирина Мансурова.

Как отличить?

Вся беда в том, что утомляемость (истощение), говорящую о серьёзных проблемах со здоровьем, легко спутать с синдромом хронической усталости, которым страдает львиная доля россиян. Их симптомы одинаковы:

· отсутствие чувства радости,

· слабость,

· потеря физической выносливости,

· снижение интересов, потеря мотивации,

· грустное настроение, фрустрация или раздражительность

эмоциональное истощение,

· нарушение концентрации внимания,

· потеря интереса к жизни,

· отдаление от родных, близких, друзей.

Отличить можно лишь по срокам. Банальный синдром хронической усталости проходит после качественного и полноценного отдыха. Повышенная утомляемость (истощение) не проходит, прогрессируя и существенно осложняя, ограничивая нормальную жизнь.

Разные причины

Также можно различить эти симптомы по их причинам. Если синдром хронической усталости возникает после нагрузок или стресса, то хроническая утомляемость, свидетельствующая об онкозаболевании, развивается в следствие воздействия веществ, вырабатываемых самой опухолью, а также может быть следствие стремительной потери массы тела, кровотечений и нарушения обмена веществ.

Особый стандарт утомляемости

По международным общепринятым стандартам речь идет о синдроме истощения и усталости при онкологических заболеваниях, если жалобы наблюдались ежедневно или почти ежедневно в течение двух следующих друг за другом месяцев.

Какие анализы сдать?

Прежде чем обращаться к врачу с подозрениями на рак, можно попробовать самостоятельно определить уровень вашей утомляемости, уверяет эксперт Мансурова.

Тест-анкета на определение наличия хронической усталости

1. Выберите симптомы из первой группы (обязательно присутствуют при хронической усталости):

· вы жалуетесь на существенное истощение,

· у вас низкие энергетические ресурсы,

· у вас повышенная потребность в отдыхе, так как активность ниже, чем раньше.

2. Отметьте пять или более признаков из следующего списка:

· вы жалуетесь на общую слабость или слабость в отдельных частях тела,

· ваше внимание и способность концентрироваться снижена,

· вы отмечаете снижение мотивации и снижение круга интересов,

· у вас проблемы с выполнением привычных заданий и занятий из-за усталости,

· у вас нарушен сон или повышенная дневная сонливость, даже выспавшись утром вы чувствуете себя усталым,

· вы вынуждены прикладывать большие усилия чтобы что-то сделать,

· вы стали отмечать эмоциональные нарушения (грусть, печаль, раздражительность, тревога, депрессия),

· у вас проблемы с кратковременной памятью,

· после напряженных действий и усилий вы особенно истощаетесь и это состояние может продлиться несколько часов.

Если у вас есть симптомы из первой группы и пять или более симптомов из второй группы- обратитесь к вашему лечащему врачу.