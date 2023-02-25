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Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь

Фото Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь
Фото Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь

Pixabay.com

Российские врачи настаивают на развёрнутом анализе крови и специальной тест-анкете, если у вас наблюдается хроническая утомляемость.

Первые подозрения

Коварная злокачественная опухоль чаще всего развивается в теле человека бессимптомно. Изменения в жизни и в организме человека идут незаметно. Первые подозрения должна вызвать утомляемость. Особенно если она не проходит после длительного сна, выходных дней или отпуска, а становится навязчивой, пояснила московский онкопсихолог, психотравматолог, нутрициолог Ирина Мансурова.

Как отличить?

Вся беда в том, что утомляемость (истощение), говорящую о серьёзных проблемах со здоровьем, легко спутать с синдромом хронической усталости, которым страдает львиная доля россиян. Их симптомы одинаковы:

· отсутствие чувства радости,

· слабость,

· потеря физической выносливости,

· снижение интересов, потеря мотивации,

· грустное настроение, фрустрация или раздражительность

эмоциональное истощение,

· нарушение концентрации внимания,

· потеря интереса к жизни,

· отдаление от родных, близких, друзей.

Отличить можно лишь по срокам. Банальный синдром хронической усталости проходит после качественного и полноценного отдыха. Повышенная утомляемость (истощение) не проходит, прогрессируя и существенно осложняя, ограничивая нормальную жизнь.

Фото Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь 2

Разные причины

Также можно различить эти симптомы по их причинам. Если синдром хронической усталости возникает после нагрузок или стресса, то хроническая утомляемость, свидетельствующая об онкозаболевании, развивается в следствие воздействия веществ, вырабатываемых самой опухолью, а также может быть следствие стремительной потери массы тела, кровотечений и нарушения обмена веществ.

Особый стандарт утомляемости

По международным общепринятым стандартам речь идет о синдроме истощения и усталости при онкологических заболеваниях, если жалобы наблюдались ежедневно или почти ежедневно в течение двух следующих друг за другом месяцев.

Какие анализы сдать?

Прежде чем обращаться к врачу с подозрениями на рак, можно попробовать самостоятельно определить уровень вашей утомляемости, уверяет эксперт Мансурова.

Тест-анкета на определение наличия хронической усталости

1. Выберите симптомы из первой группы (обязательно присутствуют при хронической усталости):

· вы жалуетесь на существенное истощение,

· у вас низкие энергетические ресурсы,

· у вас повышенная потребность в отдыхе, так как активность ниже, чем раньше.

2. Отметьте пять или более признаков из следующего списка:

· вы жалуетесь на общую слабость или слабость в отдельных частях тела,

· ваше внимание и способность концентрироваться снижена,

· вы отмечаете снижение мотивации и снижение круга интересов,

· у вас проблемы с выполнением привычных заданий и занятий из-за усталости,

· у вас нарушен сон или повышенная дневная сонливость, даже выспавшись утром вы чувствуете себя усталым,

· вы вынуждены прикладывать большие усилия чтобы что-то сделать,

· вы стали отмечать эмоциональные нарушения (грусть, печаль, раздражительность, тревога, депрессия),

· у вас проблемы с кратковременной памятью,

· после напряженных действий и усилий вы особенно истощаетесь и это состояние может продлиться несколько часов.

Если у вас есть симптомы из первой группы и пять или более симптомов из второй группы- обратитесь к вашему лечащему врачу.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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