Усталость по утрам может быть симптомом онкологии: какие анализы сдать в первую очередь

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Российские врачи настаивают на развёрнутом анализе крови и специальной тест-анкете, если у вас наблюдается хроническая утомляемость.
Коварная злокачественная опухоль чаще всего развивается в теле человека бессимптомно. Изменения в жизни и в организме человека идут незаметно. Первые подозрения должна вызвать утомляемость. Особенно если она не проходит после длительного сна, выходных дней или отпуска, а становится навязчивой, пояснила московский онкопсихолог, психотравматолог, нутрициолог Ирина Мансурова.
Вся беда в том, что утомляемость (истощение), говорящую о серьёзных проблемах со здоровьем, легко спутать с синдромом хронической усталости, которым страдает львиная доля россиян. Их симптомы одинаковы:
· отсутствие чувства радости,
· слабость,
· потеря физической выносливости,
· снижение интересов, потеря мотивации,
· грустное настроение, фрустрация или раздражительность
эмоциональное истощение,
· нарушение концентрации внимания,
· потеря интереса к жизни,
· отдаление от родных, близких, друзей.
Отличить можно лишь по срокам. Банальный синдром хронической усталости проходит после качественного и полноценного отдыха. Повышенная утомляемость (истощение) не проходит, прогрессируя и существенно осложняя, ограничивая нормальную жизнь.
Также можно различить эти симптомы по их причинам. Если синдром хронической усталости возникает после нагрузок или стресса, то хроническая утомляемость, свидетельствующая об онкозаболевании, развивается в следствие воздействия веществ, вырабатываемых самой опухолью, а также может быть следствие стремительной потери массы тела, кровотечений и нарушения обмена веществ.
По международным общепринятым стандартам речь идет о синдроме истощения и усталости при онкологических заболеваниях, если жалобы наблюдались ежедневно или почти ежедневно в течение двух следующих друг за другом месяцев.
Прежде чем обращаться к врачу с подозрениями на рак, можно попробовать самостоятельно определить уровень вашей утомляемости, уверяет эксперт Мансурова.
Тест-анкета на определение наличия хронической усталости
1. Выберите симптомы из первой группы (обязательно присутствуют при хронической усталости):
· вы жалуетесь на существенное истощение,
· у вас низкие энергетические ресурсы,
· у вас повышенная потребность в отдыхе, так как активность ниже, чем раньше.
2. Отметьте пять или более признаков из следующего списка:
· вы жалуетесь на общую слабость или слабость в отдельных частях тела,
· ваше внимание и способность концентрироваться снижена,
· вы отмечаете снижение мотивации и снижение круга интересов,
· у вас проблемы с выполнением привычных заданий и занятий из-за усталости,
· у вас нарушен сон или повышенная дневная сонливость, даже выспавшись утром вы чувствуете себя усталым,
· вы вынуждены прикладывать большие усилия чтобы что-то сделать,
· вы стали отмечать эмоциональные нарушения (грусть, печаль, раздражительность, тревога, депрессия),
· у вас проблемы с кратковременной памятью,
· после напряженных действий и усилий вы особенно истощаетесь и это состояние может продлиться несколько часов.
Если у вас есть симптомы из первой группы и пять или более симптомов из второй группы- обратитесь к вашему лечащему врачу.
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