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В Ленинском районе Новосибирска двор затопило водой

Фото В Ленинском районе Новосибирска двор затопило водой
Фото В Ленинском районе Новосибирска двор затопило водой

Фото: группа «АСТ-54»

Двор на улице Широкой в Новосибирске затопило водой.

В субботу, 25 февраля, в Ленинском районе Новосибирска на улице Широкая один из дворов затопило водой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Из-за потока воды жители двора не могут вынести мусор и проехать на автомобилях, сообщает автор публикации.

«По улице Широкой, 17, потоп! С соседнего дома произошёл прорыв, сейчас с наступлением весны всё это успешно тает! Машины не могут проехать, жильцы не могут даже пройти выкинуть мусор в контейнер»

Жильцы отметили, что уже обращались по вопросу подтопления к старшей по дому, но это не решило проблему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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