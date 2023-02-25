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В Новосибирске из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки

Фото В Новосибирске из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки
Фото В Новосибирске из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области из-за весеннего потепления запретили выходить на лёд.

В Новосибирской области началось потепление: средняя температура воздуха резко повысилась за последнюю неделю и даже поднималась выше нуля. Из-за этого в областном центре начали закрывать ледяные горки и катки.

Одно из первых объявлений о закрытии опубликовали в группе «Березовая роща» Вконтакте: «Дорогие посетители парка, в связи с погодными условиями каток и горка закрыты».

Так как в течение недели температура воздуха поднималась выше нуля, лёд потерял прочность и может не выдержать катающихся людей. Впрочем, к концу недели в Новосибирске температура вновь опустилась до -7..-12 градусов. Из-за этого неизвестно, закроют ли окончательно ледовые аттракционы уже сейчас, или они простоят еще некоторое время.

В отличие от аттракционов, выход на поверхность водоёмов запрещен окончательно. С 1 марта в Новосибирской области также нельзя будет выезжать на лёд на автомобилях, снегоходах, мотособаках и даже на лыжах. Нарушителям грозит штраф. Единственные ледовые переправы, по которым можно передвигаться без риска быть оштрафованными, находятся в Ордынском районе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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