Синоптики предупредили о сильном гололёде на дорогах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

25 февраля в Новосибирске предупредили о сильном гололёде.

В субботу, 25 февраля, в Новосибирске ожидается гололедица на дорогах. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«25 февраля в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -6..-8 градусов. На дорогах сильная гололедица», — сообщили в УГМС.

Температура по области составит -5..-10 градусов, местами до 15. Порывы ветра за городом могут достичь скорости 16 м/с. Также по области местами возможен снегопад.

Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы сохранится пониженный — при том, что 21 и 22 февраля синоптики сообщали о повышенном содержании в воздухе формальдегида и диоксида азота.

В воскресенье ожидается незначительно похолодание: ночью до -12..-17 градусов, днем -7..-12. Также ночью по области местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с.