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В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с

Фото В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
Фото В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Экстренные службы предупредили новосибирцев об усилении ветра в ближайшие дни.

В Новосибирске ночью 25 февраля ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Экстренное предупреждение о непогоде жителям региона прислало областное ГУ МЧС.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 25 февраля похолодает до -11... -16 градусов. Ожидается снег и гололёд.

Также в Новосибирске ожидается похолодание после нескольких тёплых дней. По данным синоптиков, 25 и 26 февраля в Новосибирске температура воздуха опустится до -16 градусов. Также ожидается снег. Впрочем, уже с середины следующей недели в регион придёт новая волна тепла. 2 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Напомним, потепление в Новосибирске продлилось два дня. При этом в пятницу, 24 февраля, пошел первый в текущем году дождь. Однако лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд из-за грядущих холодов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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