Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске на выходных похолодает до -16 градусов

Фото В Новосибирске на выходных похолодает до -16 градусов
Фото В Новосибирске на выходных похолодает до -16 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Резкое похолодание придёт в Новосибирск после короткой оттепели.

В Новосибирске ожидается похолодание после нескольких тёплых дней. Такие данные предоставили сервисы прогноза погоды.

По данным синоптиков, 25 и 26 февраля в Новосибирске температура воздуха опустится до -16 градусов. Также ожидается снег. Впрочем, уже с середины следующей недели в регион придёт новая волна тепла. 2 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Напомним, потепление в Новосибирске продлилось два дня. При этом в пятницу, 24 февраля, пошел первый в текущем году дождь. Однако лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд из-за грядущих холодов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26519
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22862
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15115
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12636
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12352
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10129
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
10095
Новосибирск вышел в лидеры по цене продуктов для блинов