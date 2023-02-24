В Новосибирске на выходных похолодает до -16 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Резкое похолодание придёт в Новосибирск после короткой оттепели.
В Новосибирске ожидается похолодание после нескольких тёплых дней. Такие данные предоставили сервисы прогноза погоды.
По данным синоптиков, 25 и 26 февраля в Новосибирске температура воздуха опустится до -16 градусов. Также ожидается снег. Впрочем, уже с середины следующей недели в регион придёт новая волна тепла. 2 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса.
Напомним, потепление в Новосибирске продлилось два дня. При этом в пятницу, 24 февраля, пошел первый в текущем году дождь. Однако лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд из-за грядущих холодов.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.
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