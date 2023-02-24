В Новосибирске на выходных похолодает до -16 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Резкое похолодание придёт в Новосибирск после короткой оттепели.

В Новосибирске ожидается похолодание после нескольких тёплых дней. Такие данные предоставили сервисы прогноза погоды.

По данным синоптиков, 25 и 26 февраля в Новосибирске температура воздуха опустится до -16 градусов. Также ожидается снег. Впрочем, уже с середины следующей недели в регион придёт новая волна тепла. 2 марта температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Напомним, потепление в Новосибирске продлилось два дня. При этом в пятницу, 24 февраля, пошел первый в текущем году дождь. Однако лужи на улицах Новосибирска вновь замёрзнут и превратятся в гололёд из-за грядущих холодов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.