В Новосибирске агроном Шубина раскрыла секреты выращивания лука из семян

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В Новосибирске агроном Людмила Шубина рассказала о выращивании репчатого лук из семян на протяжении двух лет.

Климатические условия Новосибирской области позволяют высаживать семена лука на рассаду уже в конце февраля — начале марта.

Секретами выращивания лука из семян с подписчиками своего блога поделилась новосибирский агроном Людмила Шубина. По ее словам, перед посадкой семена необходимо на 45 минут опустить в однопроцентный раствор марганцовки. Точно также, кстати, можно поступить и с семенами томата, фасоли, гороха и редиса.

Когда семена продезинфицируются, их нужно положить во влажную ткань и убрать в теплое место для проращивания. И только после появления ростков высаживать в землю.

В первый год из обычных черных семян выращивают маленький лук-севок, который высаживают уже следующий весной для получения репчатого лука. Лук созревает три месяца.

Людмила Шубина советует новосибирцам выращивать на своих приусадебных участках сорт лука Эксибишен, который растет крупным, сочным и сладким.

Напомним, агроном Людмила Шубина осенью 2004 года заложила собственный сад на площади 8 га, который и принес ей известность. В саду произрастает более 60 сортов яблонь, 18 сортов груш, 12 сортов слив, разнообразные сорта крыжовника, черной, красной, белой смородины, черной, желтой, красной малины, сорта ежевики, черноплодной и Невежинской рябины, 12 сортов жимолости, 6 сортов вишни, канадская ирга, черемуха виргинская, облепиха и другие культуры. Также Шубина выращивает рассаду многих овощных, бахчевых, цветочных и декоративных культур.

Напомним, ранее Людмила Шубина давала советы новосибирцам по выбору грунта для рассады. По ее мнению, лучше самостоятельно готовить грунт из дерновой земли, перегноя и перепревших опилок либо торфа, чем покупать готовый в магазине.