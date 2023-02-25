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В Новосибирске из-за потепления закрылся ледовый городок на Михайловской набережной

Фото В Новосибирске из-за потепления закрылся ледовый городок на Михайловской набережной
Фото В Новосибирске из-за потепления закрылся ледовый городок на Михайловской набережной

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ледовый городок в Новосибирске закрылся в последние дни зимы.

В Новосибирске закрыли Ледовый городок на Михайловской набережной. Организаторы приняли такое решение после оттепели в конце февраля. Сообщение об окончании сезона опубликовали в группе аттракциона Вконтакте.

«Аттракцион "Ледовый Городок" на Михайловской набережной завершил работу в этом сезоне. До встречи в следующем!», — сообщили в группе.

Традиционно Ледовый городок продолжает работать до тех пор, пока позволяют погодные условия. Так как в 2023 году 20-22 февраля температура воздуха поднималась до +4 градусов, структура ледяных конструкций могла пострадать. Чтобы избежать несчастных случаев, приняли решение закрыть аттракцион.

Также из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки по всей области. Кроме того, С 1 марта в Новосибирской области также нельзя будет выезжать на лёд на автомобилях, снегоходах, мотособаках и даже на лыжах. Нарушителям грозит штраф. Единственные ледовые переправы, по которым можно передвигаться без риска быть оштрафованными, находятся в Ордынском районе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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