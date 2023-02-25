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В Новосибирске оттепель обнажила первые весенние ямы на дорогах

Фото В Новосибирске оттепель обнажила первые весенние ямы на дорогах
Фото В Новосибирске оттепель обнажила первые весенние ямы на дорогах

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На дорогах Новосибирска растаял снег и стали видны новые следы разрушения дорожного покрытия.

В Новосибирске первая весенняя оттепель добавила дорожникам новых проблем. Едва сошел снег, стали видны разрушения дорожного полотна, которые принесла зима. Пока ущерб, нанесенный дорогам, не столь критичен, однако до лета еще далеко и разница температур может усугубить ситуацию.

Асфальт на дорогах уже высох, особенно на улицах с интенсивным движением. А вот пешеходам повезло меньше. В центральных районах города талые воды образовали на тротуарах тонкую корку изо льда, а в «спальниках» еще грязь и слякоть.

Напомним, мэрия Новосибирска выделила 340 млн. рублей на ремонт дороги Новосибирск— Каменка. Информация уже появилась на сайте госзакупок.

 

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