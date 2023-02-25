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Власти Новосибирска выделили 340 миллионов рублей за ремонт дороги до Каменки

Фото Власти Новосибирска выделили 340 миллионов рублей за ремонт дороги до Каменки
Фото Власти Новосибирска выделили 340 миллионов рублей за ремонт дороги до Каменки

Фото Сиб.фм

На ремонт дороги Новосибирск— Каменка направят почти 340 миллионов рублей.

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на ремонт дорог от Новосибирска до Каменки. Подрядчику готовы заплатить 339,6 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Ремонт дороги заказало Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Компании, которая возьмётся за работу, предстоит отремонтировать 4 километра 305 метров дороги.

Согласно условиям, срок исполнения контракта — до октября 2023 года. Также подрядчик должен гарантировать, что дорожное покрытие прослужит еще как минимум 6 лет, а нижний слой покрытия и дорожные знаки — 5 лет.

Компании могут заявить участие в конкурсе до 10 марта 2023 года, а 15 марта в ТУАД выберут подрядчика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменят маршрут трамваев №15 и 18 из-за ремонта на площади Труда. Трамваи будут следовать от остановок «Бугринская роща» и «Поселок Чемской» до площади Маркса, а после — разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

Также в Новосибирске мэр Анатолий Локоть выступил с ежегодным отчётом. Депутаты проголосовали за принятие отчёта мэра. «За» проголосовал 31 представитель Горсовета, «против» — 5. Ещё три депутата воздержались.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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