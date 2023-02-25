В Новосибирске по улицам проехали машины с муляжами ракет «на Вашингтон»

Фото: НОД Новосибирск / Vk.com

По улицам Новосибирска проехала военная техника с «ракетами на Вашингтон».

В пятницу, 24 февраля, в Новосибирске состоялся автопробег с участием старой военной техники. На машинах были флаги России, буквы Z и муляжи ракет с надписью «Полетные задания на Вашингтон».

Колонна автомобилей с такими надписями, символами, муляжами и плакатами представляла один из нескольких автопробегов, которые состоялись в Новосибирске в годовщину начала специальной военной операции на территории Донецкой народной республики.

Автопробег по центру города организовали участники политической партии «Национально-освободительное движение». Буквы Z на борту — символ поддержки СВО. Кроме гражданских автомобилей, в колонне были образцы старой военной техники, оснащённые муляжами ракет. На одной из них была надпись «Полетные задания на Вашингтон».

Ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 23 февраля в Новосибирске состоялся салют. Залпы фейерверков длились около шести минут.