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В Новосибирске за 55 млн. рублей продают элитный особняк с камином в библиотеке

Фото В Новосибирске за 55 млн. рублей продают элитный особняк с камином в библиотеке
Фото В Новосибирске за 55 млн. рублей продают элитный особняк с камином в библиотеке

АН «Среда»

В Новосибирске продают элитный двухуровневый коттедж в закрытом микропоселке.

В Новосибирске в ТСН «Серебряный», недалеко от Северного объезда, выставили на продажу двухэтажный коттедж с видом на березовую рощу. Особняк расположен в закрытом микропоселке, где всего 8 домов, выполненных в одном стиле.

Дом площадью 446 кв. м плюс участок 35 соток продают за 55 млн. рублей. В особняке есть прихожая, кухня- гостиная, библиотека, две детских комнаты, спальня с санузлом, кабинет и гараж на две машины.

Напомним, ранее в Новосибирске за 95 млн. рублей продавали коттедж с винным погребом в закрытом поселке в Заельцовском районе. По данным сайта «ЦИАН», в настоящее время в Новосибирске выставлены на продаже порядка 400 элитных домов стоимостью от 20 млн. рублей и выше.

 

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продажа
коттеджный посёлок
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