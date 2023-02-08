В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж с винным погребом за 95 млн

Фото: Жилфонд

В Новосибирске за 95 миллионов продают элитный коттедж с винным погребом.

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж в закрытом поселке в Заельцовском районе. Владельцы оценили его в 95 миллионов рублей.

Судя по описанию, дом построили в 2015 году, а через 7 лет выполнили реконструкцию, увеличив площадь на 102,4 квадратных метров.

На территории дома находится двух этажная баня с бильярдом и винный погреб.

Коттедж продают со всей техникой, мебелью и посудой.

Также в областном центре на Красном проспекте продают четырехэтажную 5-комнатную квартиру за 49 500 000 рублей.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на продажу выставили загородный особняк с сауной, собственной прачечной, тренажёрным залом и гаражом на три машины за 68 миллионов рублей.