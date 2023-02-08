В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж с винным погребом за 95 млн

Фото: Жилфонд
В Новосибирске за 95 миллионов продают элитный коттедж с винным погребом.
В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж в закрытом поселке в Заельцовском районе. Владельцы оценили его в 95 миллионов рублей.
Судя по описанию, дом построили в 2015 году, а через 7 лет выполнили реконструкцию, увеличив площадь на 102,4 квадратных метров.
На территории дома находится двух этажная баня с бильярдом и винный погреб.
Коттедж продают со всей техникой, мебелью и посудой.
Также в областном центре на Красном проспекте продают четырехэтажную 5-комнатную квартиру за 49 500 000 рублей.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на продажу выставили загородный особняк с сауной, собственной прачечной, тренажёрным залом и гаражом на три машины за 68 миллионов рублей.
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