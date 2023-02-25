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В Новосибирской области ожидается снижение объёма строительных заделов

Фото В Новосибирской области ожидается снижение объёма строительных заделов
Фото В Новосибирской области ожидается снижение объёма строительных заделов

Фото: Максим Николаев

Эксперт предвидел снижение объёма строительных заделов в Новосибирской области.

За за 2022 год застройщики России вывели на рынок 40,4 млн. квадратных метров МКД, что на 0,5 млн. меньше, чем годом ранее. Падение будущих объёмов заметно на стадии подготовки проектной документации, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Перед получением разрешения на строительство МКД необходимо пройти экспертизу проектной документации и здесь за 2022 год положительных решений было получено на 23% меньше, чем годом ранее, утончил эсперт.

«В январе тренд продолжился, к январю прошлого года снижение 57%, к декабрю 81,5%. А если сравнивать с январем 2021 года, то это уже падение 73%. По одному месяцу судить сложно, 2021 год вырос к 2020 на 18%, при этом рост за первое полугодие составил 48%. Новосибирская область в лидерах и по числу положительных заключений экспертизы, и по количеству новых объектов выведенных на рынок. Но это всё благодаря СЗ ДАР – проект "Березки"», — объяснил Николаев.

По его данным, компания вывела на рынок 27 объектов, что является лучшим показателем в стране. Всего регион прирастил задел на 35 МКД, но средняя площадь дома меньше 3 тысяч квадратных метров. Поэтому уже через 3-6 месяцев число объектов в продаже начнет сокращаться, утверждает Сергей Николаев.

Напомним, ранее новосибирский аффинажный завод предложил застроить жильём зелёную зону.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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