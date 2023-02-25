В Новосибирской области в марте осадки превысят норму

Густаво Зырянов / Сиб.фм

По данным синоптиков, Новосибирскую область в марте ждут обильные дожди и снегопады.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщили, что потепление придет в регион уже в первую декаду марта. Ночью в этот период температура воздуха будет держаться на отметке от -11... -16 до -3...-8 градусов. А днем воздух прогреется до -7...+2 градусов. При этом жителям области стоит приготовиться к обильным дождям и снегопадам.

В северных и южных районах осадков в этот период выпадет значительно больше нормы — около 22 мм. Снегопады, переходящие в мокрый снег с дождем, будут характерны и для третьей декады марта, когда в регион вновь вернется потепление — до 0..+5 градусов днем.

Во второй декаде марта зима снова напомнит новосибирцам о себе. По ночам вероятны заморозки до до -20...-25 градусов. Днем — от 9 до 14 градусов мороза.

К началу апреля в Новосибирской области, по данным синоптиков, пойдут настоящие дожди.

В целом, Новосибирску синоптики обещают очень капризную весну. Зима будет пытаться вернуть свои позиции до самого апреля. Окончательно весна придет в Новосибирскую область лишь в середине мая.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в марте в Новосибирск придут трескучие морозы, поскольку по ночам температура воздуха будет опускаться до — 25 градусов.