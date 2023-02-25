Жители Новосибирска с 1 марта смогут жарить шашлыки возле дома

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МЧС смягчит для жителей России требования к противопожарной безопасности.

С 1 марта жители Новосибирска смогут воспользоваться преимуществами новых требований к противопожарной безопасности. Сообщение об этом размещено на сайте МЧС РФ.

В МЧС России сообщили о послаблении в требованиях к противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне. С 1 марта текущего года можно будет жечь костры и ставить мангалы на расстоянии не менее 5 метров от дома.

Также будет разрешено сжигать сухую траву на дачах, но только в 15 метрах от построек.

При этом спасатели утверждают, что обозначенные расстояния можно сократить вдвое, если использовать для разжигания огня металлическую емкость с крышкой и без прогаров.

Прежде жарить шашлыки разрешалось в мангалах не менее чем в 20 м от дома, а разводить костры можно было только в 50 метрах от построек.

Вступает в силу и понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволит участникам СНТ готовить разносолы на придомовой территории.

Напомним, обычно спрос на готовые шашлыки в Новосибирске вдвое увеличивается к майским праздникам