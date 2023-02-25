Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жители Новосибирска с 1 марта смогут жарить шашлыки возле дома

Фото Жители Новосибирска с 1 марта смогут жарить шашлыки возле дома
Фото Жители Новосибирска с 1 марта смогут жарить шашлыки возле дома

Pixabay.com

МЧС смягчит для жителей России требования к противопожарной безопасности.

С 1 марта жители Новосибирска смогут воспользоваться преимуществами новых требований к противопожарной безопасности. Сообщение об этом размещено на сайте МЧС РФ.

В МЧС России сообщили о послаблении в требованиях к противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне. С 1 марта текущего года можно будет жечь костры и ставить мангалы на расстоянии не менее 5 метров от дома.

Также будет разрешено сжигать сухую траву на дачах, но только в 15 метрах от построек.

При этом спасатели утверждают, что обозначенные расстояния можно сократить вдвое, если использовать для разжигания огня металлическую емкость с крышкой и без прогаров.

Прежде жарить шашлыки разрешалось в мангалах не менее чем в 20 м от дома, а разводить костры можно было только в 50 метрах от построек.

Вступает в силу и понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволит участникам СНТ готовить разносолы на придомовой территории.

Напомним, обычно спрос на готовые шашлыки в Новосибирске вдвое увеличивается к майским праздникам

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
МЧС
дача
шашлык
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23276
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15507
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
13013
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12821
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10374
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
9580
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9246
В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone