Жители Новосибирска с 1 марта смогут жарить шашлыки возле дома

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МЧС смягчит для жителей России требования к противопожарной безопасности.
С 1 марта жители Новосибирска смогут воспользоваться преимуществами новых требований к противопожарной безопасности. Сообщение об этом размещено на сайте МЧС РФ.
В МЧС России сообщили о послаблении в требованиях к противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении пищи на открытом огне. С 1 марта текущего года можно будет жечь костры и ставить мангалы на расстоянии не менее 5 метров от дома.
Также будет разрешено сжигать сухую траву на дачах, но только в 15 метрах от построек.
При этом спасатели утверждают, что обозначенные расстояния можно сократить вдвое, если использовать для разжигания огня металлическую емкость с крышкой и без прогаров.
Прежде жарить шашлыки разрешалось в мангалах не менее чем в 20 м от дома, а разводить костры можно было только в 50 метрах от построек.
Вступает в силу и понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволит участникам СНТ готовить разносолы на придомовой территории.
Напомним, обычно спрос на готовые шашлыки в Новосибирске вдвое увеличивается к майским праздникам
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