В Новосибирске спрос на готовые шашлыки увеличился на 45% в майские праздники

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В 2022 году жители Новосибирска сделали на 45% больше заказов готового шашлыка во время майских праздников.

За майские праздники в 2022 году самыми востребованными услугами для отдыха среди новосибирцев стали организация рыбалки, аренда катера, посещение бани, а также приготовление шашлыка.

Как рассказали эксперты Авито, спрос на доставку готового шашлыка на дом в эти майские праздники вырос на 45% по сравнению с 2021 годом. Вместе со спросом увеличилось и предложение: компаний и предпринимателей, готовых обеспечить новосибирцев готовым шашлыком, стало больше на 140%.

Также в 2022 году выросла востребованность аренды бани — количество таких заказов возросло на 78%, в то время как объём предложений по организации парения и аренде бань и саун — на 38%.

На этих майских праздниках увеличилась в два раза популярность и такой услуги, как организация рыбалки. При этом количество объявлений от профессиональных рыбаков к началу мая выросло сразу на 67%. Некоторые из них были готовы сдать в аренду не только лодку, но также комплект необходимого оборудования, а также удочки и приманку.

Как отметили специалисты Авито, в этом году спрос на аренду катера по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м возросло на 83%, а количество соответствующих предложений — на 111%.

Напомним, 9 мая на Сиб.фм показали самые яркие, пронзительные и красивые кадры с праздничного Парада Победы, шествия колонны Бессмертного полка, а также торжественного салюта.