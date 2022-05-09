Бессмертный полк-2022: тысячи новосибирцев прошли с портретами героев по Красному проспекту

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В День Победы жители Новосибирска присоединились к шествию «Бессмертного полка» с портретами родственников, защищавших страну в Великой Отечественной войне — Сиб.фм показывает, как это было.

9 мая в Новосибирске проходит масштабное празднование Дня Победы. В 2022 году знаменательную дату снова отмечают в очном формате: о том, какая программа ждёт горожан, Сиб.фм рассказывал здесь.

После торжественного Парада Победы многие новосибирцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Жители города присоединились к колонне со штандартами, на которые поместили портреты своих родных — героев Великой Отечественной войны. Фотограф Сиб.фм запечатлел торжественную процессию.

Движение колонны прошло по привычному маршруту: новосибирцы шли по прямой от Октябрьской магистрали, завершив свой ход у Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

К акции присоединились и представители городского управления.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вышел в «Бессмертном полку» с табличками, на которых указаны фамилии сразу трёх героев из его семьи: это два дедушки и дядя. Ранее глава региона объяснил, что фотографий, которые можно было бы поместить на штандарты, не осталось, поэтому он участвует в шествии с табличками.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прошла в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего дедушки. Как ранее рассказала чиновница в интервью Сиб.фм, её дед на войне был контужен и потерял ногу, но вернулся живым и возглавлял колхоз. Фотографию деда Анна Терешкова сохранила с детства.

Напомним, 9 мая многие автомобильные дороги Новосибирска будут недоступны для проезда и парковки. Какие магистрали будут перекрыты в День Победы, Сиб.фм уточнял здесь.

Вечером 8 мая жители Новосибирска почтили память погибших в войне на мемориальной акции «Свеча Памяти» — на Монументе Славы были зажжены сотни тёплых огней.