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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия жилья у сироты под Новосибирском

Фото Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия жилья у сироты под Новосибирском
Фото Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия жилья у сироты под Новосибирском

Фото: СКР

В Новосибирской области сирота ждёт жильё на протяжении девяти лет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за необеспечения жильём девушки-сироты из Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Девушка живёт в Доволенском районе и находится в очереди на получение жилья с 2014 года. Районная администрация ссылается на отсутствие денег для выделения квартиры сироте.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также представить доклад о его ходе и результатах», — сообщили в СК.

Центральный аппарат взял дело на контроль.

Напомним, ранее под Новосибирском фирму оштрафовали на 2,3 млн за срыв сроков строительства жилья для сирот.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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