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общество

Депутат Антонов из Новосибирска рассказал о собаках-людоедах в Мариуполе

Фото Депутат Антонов из Новосибирска рассказал о собаках-людоедах в Мариуполе
Фото Депутат Антонов из Новосибирска рассказал о собаках-людоедах в Мариуполе

Фото предоставлено Ростиславом Антоновым

Член горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал о погибших жителях Мариуполя, тела которых оставались лежать во дворах после обстрелов ВСУ.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов после начала спецоперации регулярно выезжает в зону СВО с гуманитарной миссией. В эксклюзивном интервью Сиб.фм общественник рассказал о телах мирных жителей в Мариуполе после обстрелов ВСУ.

По словам Антонова, летом 2022 года почти в каждом дворе Мариуполя можно было увидеть погибших. Депутат и сам помогал хоронить жертв киевского режима.

«Я сам похоронил пять человек. Занимались розыском погибших – например, приезжаем по адресу. Стучусь, самого человека нет, соседи открывают, говорят: «бабушка погибла!», - поделился Антонов.

С особой горечью депутат рассказывает, что организовывать полноценные похороны было невозможно. Поэтому тела присыпали землей, чтобы до погибших не добирались собаки.

"Все собаки в Мариуполе были людоедами. Собаки не голодали", – отметил собеседник.

В канун 23 февраля новосибирский депутат вновь отправился в зону СВО с гуманитарным грузом. Он рассказал, почему не уже не боится смерти и как получил психологическую травму после первой поездки в Мариуполь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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