Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ

Фото Мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ
Фото Мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ

Фото с сайта Северной газеты (НСО)

Военнослужащий из Новосибирской области Александр Клещенко получил тяжелое ранение от украинского снайпера в ДНР.

Военный из Северного района Новосибирской области Александр Клещенко попал в госпиталь после перестрелки со снайпером в ДНР. В бою сибиряк потерял своих товарищей, но сам сумел вычислить и выстрелить в противника. Об этом пишет "Северная газета".

Мобилизованный Клещенко рассказал, что бой шел возле поселка Опытный в ДНР. Украинский снайпер убил несколько человек из отряда сибиряка, но Александру удалось вычислить местоположение снайпера.

По словам военного, сначала укронацисты сбросили гранату с коптера, а также вели прямой обстрел.

"Получил раны осколками, но понимал, что бездействовать нельзя и стрелял из автомата, а когда автомат заклинило, взялся за РПГ. Выстрел... как оказалось одновременный друг в друга», — поделился Клещенко в беседе с журналистом "Северной правды".

Сейчас боец находится в госпитале, где проходит реабилитацию после тяжелого ранения. Клещенко признал, что после выстрела ничего не помнит, так как потерял сознание. С поля боя его вынесли сослуживцы, после чего он был доставлен в госпиталь.

Напомним, ранее депутат Ростислав Антонова из Новосибирска рассказал о нервном срыве после поездки в Мариуполь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10022
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9808
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9052
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8799
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8624
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
8353
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
7267
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО