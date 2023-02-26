Мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ

Фото с сайта Северной газеты (НСО)

Военнослужащий из Новосибирской области Александр Клещенко получил тяжелое ранение от украинского снайпера в ДНР.

Военный из Северного района Новосибирской области Александр Клещенко попал в госпиталь после перестрелки со снайпером в ДНР. В бою сибиряк потерял своих товарищей, но сам сумел вычислить и выстрелить в противника. Об этом пишет "Северная газета".

Мобилизованный Клещенко рассказал, что бой шел возле поселка Опытный в ДНР. Украинский снайпер убил несколько человек из отряда сибиряка, но Александру удалось вычислить местоположение снайпера.

По словам военного, сначала укронацисты сбросили гранату с коптера, а также вели прямой обстрел.

"Получил раны осколками, но понимал, что бездействовать нельзя и стрелял из автомата, а когда автомат заклинило, взялся за РПГ. Выстрел... как оказалось одновременный друг в друга», — поделился Клещенко в беседе с журналистом "Северной правды".

Сейчас боец находится в госпитале, где проходит реабилитацию после тяжелого ранения. Клещенко признал, что после выстрела ничего не помнит, так как потерял сознание. С поля боя его вынесли сослуживцы, после чего он был доставлен в госпиталь.

Напомним, ранее депутат Ростислав Антонова из Новосибирска рассказал о нервном срыве после поездки в Мариуполь.