На левом берегу Новосибирска построят кафе площадью 1476 кв метров

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового кафе на левом берегу.

В Новосибирске на левом берегу построят новое кафе площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Объект общепита появится рядом с Новосибирским речным колледжем. Соответствующее разрешение выдано мэрией городи и опубликовано на муниципальном портале.

Как отмечается в документе, кафе построят на улице Междуреченской. Точная площадь объекта общепита — 1476 квадратных метров.

Разрешение на строительсто получила компания ООО "Вектор Строй". Документ выдан на срок до 15 декабря 2023 года.

Ранее мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги возле ЛДС. Разрешение действует до 30 декабря 2023 года, тогда как срок прошлого истек 4 февраля 2023 года.