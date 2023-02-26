Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

На левом берегу Новосибирска построят кафе площадью 1476 кв метров

Фото На левом берегу Новосибирска построят кафе площадью 1476 кв метров
Фото На левом берегу Новосибирска построят кафе площадью 1476 кв метров

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового кафе на левом берегу.

В Новосибирске на левом берегу построят новое кафе площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Объект общепита появится рядом с Новосибирским речным колледжем. Соответствующее разрешение выдано мэрией городи и опубликовано на муниципальном портале.

Как отмечается в документе, кафе построят на улице Междуреченской. Точная площадь объекта общепита — 1476 квадратных метров.

Разрешение на строительсто получила компания ООО "Вектор Строй". Документ выдан на срок до 15 декабря 2023 года.

Ранее мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги возле ЛДС. Разрешение действует до 30 декабря 2023 года, тогда как срок прошлого истек 4 февраля 2023 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10022
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
9808
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9052
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
8799
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
8624
Экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ
8353
Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленицей
7267
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО