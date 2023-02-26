«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» в последнем матче регулярного сезона

Фото: ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» уступил «Автомобилисту» в домашнем матче.
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл встречу с «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счётом 0:2. Игра прошла на домашней площадке сибиряков в воскресенье, 26 февраля. Это был завершающий матч регулярного Чемпионата КХЛ.
Победа над «Автомобилистом» давала «Сибири» возможность начать выступление в плей-офф на домашней арене — следующий матч новосибирского клуба пройдёт на выезде.
Ранее ХК «Сибирь» проиграл домашний матч против «Салавата Юлаева» в пятницу, 24 февраля. Противостояние в очередном матче регулярного Чемпионата КХЛ завершилось со счётом 3:1.
Напомним, ранее «Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке.
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