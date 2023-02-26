Стали известны подробности массовых задержаний в ТРЦ «Галерея» в Новосибирске

Фото: Atas.info

В Новосибирске в ТРЦ «Галерея» работало несколько отрядов полиции, задержания могут быть связаны с деятельностью одной из субкультур.

Представителей движения «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея». Об этом сообщает издание Atas.info со ссылкой на очевидцев.

«При мне двоих вывели на улицу, но что было дальше, я не знаю. Толпы людей стоят и смотрят на это все, забыв о покупках», — рассказал один из собеседников.

По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

«ЧВК Редан» известна как подростковое движение, копирующее поведение персонажей аниме Hunter x Hunter. Ранее сообщалось о задержании причастных к группировке подростков в Москве — они устраивали драки в торговых центрах.

Официальной информации от правоохранительных органах о рейде и личностях задержанных не поступало.