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В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 8 марта

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 8 марта
Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 8 марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в Международный женский день 8 Марта ожидается мороз до -6 градусов и снег.

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске на 8 марта 2023 года. В этот день в городе ожидается до -5 градусов днем и до -8 градусов ночью. Такие данные приводит популярный погодный сервис Яндекс.Погоды.

Отмечается, что в Международный женский день ожидается пасмурная погода без осадков.

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 8 марта 2

Другой ресурс, Гисметео.ру, предупреждает, что в среду, 8 марта, в Новосибирске не исключены осадки в виде снега.

Ночью 8 марта столбик термометра опустится до -10 градусов, днем воздух прогреется до -6 градусов. Солнце в этот праздничный день не покажется на небе.

Фото В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 8 марта 3

Напомним, в России 8 Марта — Международный женский день — является нерабочим днем.

Ранее синоптики опубликовали точный прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске. Месяц будет пасмурным и прохладным.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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