В Новосибирской области опубликован точный прогноз погоды на март 2023

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншоты с сайтов погодных сервисов

Популярные погодные сервисы опубликовали точный прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске.

В Новосибирской области март 2023 года ожидается пасмурным и довольно прохладным. Такой прогноз на первый месяц весны дает популярный погодный сервис Яндекс.Погода.

Согласно опубликованным на ресурсе данным, в марте в Новосибирске практически не будет солнечных дней. Вплоть до конца месяца ночью будут держаться минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до +2 +3 градусов.

Стоит отметить, что в марте в Новосибирске ожидается большое количество осадков. Дождь будет чередоваться с мокрым снегом.

Самы теплым днем марта, согласно прогнозу Яндекс.Погода, станет 22 марта.

Более оптимистичный прогноз на март 2023 года дает ресурс Гисметео.ру.

По данным сервиса, в первый месяц весны новосибирцев ожидает 14 солнечных дней.

Однако рассчитывать на ощутимое потепление горожанам все же не стоит. Прогноз Гисметео отмечает, что в марте в Новосибирске столбики термометров будут опускаться до -15 градусов. Самым холодным днем станет 14 марта: ночью в сибирской столице приморозит до -15, днем потеплеет до -8 градусов.

А вот самые теплые дни стоит ждать в начале месяца. 2 и 3 марта в городе установятся плюсовые температуры.

Осадков в марте будет много: снег или дождь будут идти более 20 дней.

Напомним, в последнюю неделю зимы в Новосибирске ожидаются снегопады.