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В Новосибирской области с 27 февраля ожидается неделя снегопадов

Фото В Новосибирской области с 27 февраля ожидается неделя снегопадов
Фото В Новосибирской области с 27 февраля ожидается неделя снегопадов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот с сайта Яндекс.Погода

Последняя рабочая неделя февраля в Новосибирске начнется с похолодания и снегопадов.

В Новосибирске с 27 февраля ожидается понижение температуры и снегопады. Такой прогноз погоды на новую рабочую неделю дают популярные погодные сервисы Яндекс.Погода и Гисметео.

По данным Яндекс.Погоды, в понедельник, 27 февраля, в Новосибирске ночью похолодает до -6 градусов, днем — до минут 5, минус трех. При этом велика вероятность осадков.

В первый день весны, 1 марта, в областном центре потеплеет до 0 градусов. Вероятность осадков низкая, однако солнца не ожидается.

В четверг, 2 второго марта, в городе потеплее до +2. Но уже с пятницы, 6 марта, ночные температуры вновь станут отрицательными — -6, -7 градусов. Пойдет снег.

Солнечных дней не ожидается вплоть до 5 марта.

Фото В Новосибирской области с 27 февраля ожидается неделя снегопадов 2

В воскресенье, 26 февраля, в Новосибирске также ожидается небольшой снег днем. Воздух прогреется до -7 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Напомним, из-за потепления в Новосибирске начали закрывать горки и катки в парках.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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