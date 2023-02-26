В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»

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Полиция в Новосибирске задержала нескольких подростков, причастных к деятельности так называемой «ЧВК Редан».

Полиция подтвердила факт задержания несовершеннолетних в новосибирском ТРЦ «Галерея» днём 26 февраля, о котором ранее сообщали очевидцы. Комментарий предоставило ГУ МВД по Новосибирской области, пишет «Аиф-Новосибирск».

«С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона», — уточнили в полиции.

Полиция начала проверку.

Представителей движения под названием «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля. По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

«ЧВК Редан» известна как подростковое движение, копирующее поведение персонажей аниме Hunter x Hunter. Ранее сообщалось о задержании причастных к группировке подростков в Москве — они устраивали драки в торговых центрах.