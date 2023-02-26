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В Новосибирске попавший под санкции США банк прокомментировал ситуацию

Фото В Новосибирске попавший под санкции США банк прокомментировал ситуацию
Фото В Новосибирске попавший под санкции США банк прокомментировал ситуацию

Фото https://ru.freepik.com/author/shaynech13

Банк "Левобережный" в Новосибирске прокомментировал решение о включении в санкционный список США и возможные последствия для клиентов.

Руководство попавшего под санкции США банка "Левобережный" сообщило, что денежные средства клиентов под защитой и все гарантийные обязательства выполняются в полном объеме. Об это пишет РБК Новосибирск со ссылкой на представителей банка.

«Мы делаем все, чтобы данные события на деятельности наших клиентов никак не отразились. Что бы ни происходило, мы выполняем все обязательства перед нашими клиентами и гарантируем полную защиту денежных средств», — говорится в заявлении финансовой организации.

Сейчас в банке изучают возможные вариант осуществления международных расчетов. Что касается юридических и физических лиц, все сервисы для них работают в обычном режиме. Это относится в том числе и к банкоматам.

Карты банка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard используются без ограничений. Ими можно оплачивать покупки по всей России, а также снимать средства или оплачивать покупки онлайн.

Как ранее писал Сиб.фм, США ввели санкции против 11 российских банков. После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против российских граждан и компаний 9 пакетов санкций — более 14 000 ограничений, что является рекордными значением в мировой истории.

В декабре прошлого года под санкции США попал и глава Новосибирской области Андрей Травников.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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