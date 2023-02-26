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общество

В Новосибирске работники магазина собрали с земли упавшие овощи

Фото В Новосибирске работники магазина собрали с земли упавшие овощи
Фото В Новосибирске работники магазина собрали с земли упавшие овощи

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Новосибирска пожаловались на сотрудников супермаркета в Октябрьском районе, которые собрали с земли выпавшие из фуры овощи.

В Новосибирске сотрудники супермаркета на улице Кирова собрали с земли товар, выпавший при разгрузке фуры. Об этом сообщили очевидцы в группе "АСТ-54" в "ВК".

Жители рассказали, что овощи упали прямо на землю, после чего работники начали складывать товар в ящики. Новосибирцы опасаются, что собранные овощи и фрукты могут оказаться на прилавке магазина.

Комментаторы не разделили тревоги очевидцев. По их мнению, поднятый в земли товар в любом случае нужно оформить в качестве брака. Бросать его на дороге было нельзя.

"В таких случая сотрудники обязаны собрать товар, приложить фото подтверждение, в том числе брак", — отметила в комментариях Елена.

Это уже не первый случай, когда новосибирцы обращают внимание на выброшенные продукты. Ранее мужчина заподозрил торговец фруктами в том, что товар он собирает у мусорных баков. Мужчина поделился, что накануне ждал пассажира рядом с контейнерами у дома № 68 по улице Никитина. При нем сотрудник расположенного поблизости сетевого магазина вынес к бакам коробку с яблоками, которую тут же подхватил какой-то мальчик.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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