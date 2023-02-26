В Новосибирске таксист снес ограждение на Красном проспекте

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В субботу, 25 февраля, водитель такси в Новосибирске снес врезался в ограждение на Красном проспекте.

В Новосибирске на Красном проспекте произошла авария с участием автомобиля такси. брендированный седан Skoda Rapid врезлся в ограждение неподалеку от платной парковки. Фото с места инцидента опубликовали подписчики паблика "АСТ-54" в "ВК".

Авария произошла около 18:40 часов. Такси двигалось в сторону центра, но в какой-то момент машина потеряла управление и врезалась в металлический забор.

Информации о пострадавших не поступало, однако судя по фото, поврежден капот иномарки.

Как ранее писал Сиб.фм, в ночь на субботу, 24 февраля, в Новосибирске столкнулись внедорожник Toyota RAV4 и грузовик «МАЗом». Водитель легковой машины скончался от полученных травм на месте.