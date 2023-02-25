Водитель Toyota RAV4 погиб в ночном ДТП с «МАЗом» в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске водитель Toyota RAV4 погиб в столкновении с «МАЗом».

В ночь на субботу, 24 февраля, в Новосибирске столкнулись внедорожник Toyota RAV4 и грузовик «МАЗом». Водитель легковой машины скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 01:30 в Ленинском районе на улице Троллейная. 52-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и напротив дома №7 по улице Кирзаводская выехал на встречную полосу, где столкнулся в лоб с МАЗом.

Водитель погиб, два пассажира попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами. По данным ГИБДД, пострадал водитель маршрутки и пассажир — 12-летний мальчик получил ушибы.

Также ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске. Предварительно, возгорание могло начаться из-за дизельной тепловой пушки.