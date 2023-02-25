Водитель Toyota RAV4 погиб в ночном ДТП с «МАЗом» в Новосибирске

Фото: ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске водитель Toyota RAV4 погиб в столкновении с «МАЗом».
В ночь на субботу, 24 февраля, в Новосибирске столкнулись внедорожник Toyota RAV4 и грузовик «МАЗом». Водитель легковой машины скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла в 01:30 в Ленинском районе на улице Троллейная. 52-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и напротив дома №7 по улице Кирзаводская выехал на встречную полосу, где столкнулся в лоб с МАЗом.
Водитель погиб, два пассажира попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД на месте аварии устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском «Газель» с пассажирами столкнулась с несколькими фурами. По данным ГИБДД, пострадал водитель маршрутки и пассажир — 12-летний мальчик получил ушибы.
Также ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске. Предварительно, возгорание могло начаться из-за дизельной тепловой пушки.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают