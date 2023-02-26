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В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами

Фото В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
Фото В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами

Фото: Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»

Обитателей новосибирского дельфинария накормили специальными блинами в честь Масленицы.

Подводных обитателей новосибирского дельфинария в Масленицу накормили блинами. Об этом в воскресенье, 26 февраля, рассказали в Центре океанологии и морской биологии «Дельфиния»‎.

Акул, как и других морских жителей, накормили специальными блинами. В них нет теста, так как пищеварительная система хищников не усваивает подобные продукты, отметили в «Дельфинии».

В дельфинарии рассказали, что традиция кормления подводных обитателей продолжается на протяжении четырёх лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Центральном парке Новосибирска в воскресенье, 26 февраля, сожгли чучело Масленицы. Также традиционный обряд прошёл в Новосибирском зоопарке им. Шило.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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