В Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы

Фото: t.me/alokot

В Новосибирске завершаются праздничные мероприятия в честь Масленицы.

Чучело Масленицы сожгли в Центральном парке Новосибирска в воскресенье, 26 февраля. На мероприятии был мэр Анатолий Локоть, который опубликовал фото с праздника.

«Поздравляю новосибирцев с окончанием зимы и приглашаю провести этот день с детьми на свежем воздухе в наших городских парках!», — написал мэр.

Кроме того, чучело сожгли в Новосибирском зоопарке им. Шило. Процесс сняли на видео.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников попробовал блины и другие угощения на ярмарке, приуроченной к Масленице. Праздник проходил в парке народных традиций "Хуторок" Каргатского района.

По словам главы региона, в последнее время сибиряки с большим интересом изучают историю родной земли и народные традиции.