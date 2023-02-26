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В Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы

Фото В Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы
Фото В Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы

Фото: t.me/alokot

В Новосибирске завершаются праздничные мероприятия в честь Масленицы.

Чучело Масленицы сожгли в Центральном парке Новосибирска в воскресенье, 26 февраля. На мероприятии был мэр Анатолий Локоть, который опубликовал фото с праздника.

«Поздравляю новосибирцев с окончанием зимы и приглашаю провести этот день с детьми на свежем воздухе в наших городских парках!», — написал мэр.

Фото В Центральном парке Новосибирска сожгли чучело Масленицы 2

Кроме того, чучело сожгли в Новосибирском зоопарке им. Шило. Процесс сняли на видео.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников попробовал блины и другие угощения на ярмарке, приуроченной к Масленице. Праздник проходил в парке народных традиций "Хуторок" Каргатского района.

По словам главы региона, в последнее время сибиряки с большим интересом изучают историю родной земли и народные традиции.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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