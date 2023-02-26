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Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу

Фото Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу
Фото Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участием в праздничных мероприятиях, приуроченных к Масленице.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попробовал блины и другие угощения на ярмарке, приуроченной к Масленице. Праздник проходил в парке народных традиций "Хуторок" Каргатского района.

По словам главы региона, в последнее время сибиряки с большим интересом изучают историю родной земли и народные традиции.

Фото Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу 2

"В этом празднике есть очень глубокий смысл – мы прощаемся с суровой, но любимой нами, зимой, отметаем все ненужное, старое, встречаем новый, урожайный год, по настоящему отдыхаем и празднуем, и готовимся к новой посевной, новым делам и достижениям", — сказал Травников, обращаясь к гостям праздника.

Глава субъекта пожелал всем новосибирцам хорошей погоды новой весной, ясного неба, удачи и успеха.

Фото Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу 3

В ходе праздника Травников посетил различные ярмарочные площадки — «Город мастеров», «Сувенирная монета Масленица», «Детские забавы» и «Катание на тройках». А в "Аппетитных рядах" губернатора угостили свежиспечеными блинами с горячим чаем.

Ранее в Новосибирске был опубликована полная программа празднования Широкой Масленицы 26 февраля.

Напомним, ранее новосибирский блогер Евгеша поделилась простым рецептом "бабушкиных блинов" на Масленицу.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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