Глава Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу

Фото с сайта правительства Новосибирской области
Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участием в праздничных мероприятиях, приуроченных к Масленице.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попробовал блины и другие угощения на ярмарке, приуроченной к Масленице. Праздник проходил в парке народных традиций "Хуторок" Каргатского района.
По словам главы региона, в последнее время сибиряки с большим интересом изучают историю родной земли и народные традиции.
"В этом празднике есть очень глубокий смысл – мы прощаемся с суровой, но любимой нами, зимой, отметаем все ненужное, старое, встречаем новый, урожайный год, по настоящему отдыхаем и празднуем, и готовимся к новой посевной, новым делам и достижениям", — сказал Травников, обращаясь к гостям праздника.
Глава субъекта пожелал всем новосибирцам хорошей погоды новой весной, ясного неба, удачи и успеха.
В ходе праздника Травников посетил различные ярмарочные площадки — «Город мастеров», «Сувенирная монета Масленица», «Детские забавы» и «Катание на тройках». А в "Аппетитных рядах" губернатора угостили свежиспечеными блинами с горячим чаем.
Ранее в Новосибирске был опубликована полная программа празднования Широкой Масленицы 26 февраля.
Напомним, ранее новосибирский блогер Евгеша поделилась простым рецептом "бабушкиных блинов" на Масленицу.
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