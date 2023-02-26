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Жительница Омска погибла во время поедания блинов на скорость

Фото Жительница Омска погибла во время поедания блинов на скорость
Фото Жительница Омска погибла во время поедания блинов на скорость

Фото: Pixabay.com

В Омске во время конкурса по поеданию блинов погибла местная жительница.

Женщина погибла во время участия в конкурсе по поеданию блинов на скорость в Омске. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл накануне в местном санатории «Коммунальщик», который проводил конкурс в честь Масленицы. 38-летняя женщина подавилась и начала задыхаться. Никто из присутствующих не успел оказать помощь сибирячке.

Как пишут местные СМИ, на месте дежурили сотрудники скорой помощи. Следственный комитет начал проверку.

Напомним, губернатор Новосибирской области Травников попробовал блины на Масленицу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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