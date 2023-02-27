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2 марта новосибирский ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в четвертьфинале плей-офф КХЛ 2022-2023

Фото 2 марта новосибирский ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в четвертьфинале плей-офф КХЛ 2022-2023
Фото 2 марта новосибирский ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в четвертьфинале плей-офф КХЛ 2022-2023

Фото: ХК «Сибирь»

Первый матч ХК «Сибирь» в плей-офф КХЛ 2023 пройдет в Омске с «Авангардом».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» завершил серию матчей в групповом этапе Чемпионата КХЛ 2022-2023 и вышел в плей-офф. Первый матч на выбывание пройдет 2 марта в Омске с «Авангардом».

«Сибирь» завершила групповой этап на 6 месте рейтинга, «Авангард» — на третьем. Исходя из этого, эти команды сыграют первый матч плей-офф друг с другом.

Остальные пары Восточной конференции плей-офф — «Ак Барс» и «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Адмирал», «Автомобилист» и «Металлург Мг».

Фото 2 марта новосибирский ХК «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в четвертьфинале плей-офф КХЛ 2022-2023 2

Преимущество домашней площадки получает команда, занявшая высшее место в групповом этапе. В паре «Сибирь» — «Авангард» это команда из Омска. На её льду проводятся первые два и при необходимости пятый и седьмой матчи. На всех этапах плей-офф серии матчей проходят до четырех побед.

Напомним, последние 2 матча с «Авангардом» «Сибирь» проиграла: 3 ноября 2022 года со счетом 2:3 по буллитам и 1 октября со счетом 1:2. Оба матча проходили в Омске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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