Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский астрофотограф Поляков сфотографировал череп в космосе

Фото Новосибирский астрофотограф Поляков сфотографировал череп в космосе
Фото Новосибирский астрофотограф Поляков сфотографировал череп в космосе

Алексей Поляков

В Новосибирске известный фотограф космических объектов обнаружил череп во время тестирования нового телескопа.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков разглядел в свой новый телескоп туманность под названием Розетка в созвездии Единорога. Это одна из красочных туманностей зимнего неба. Она состоит из ярких молодых звезд, которые образовались около четырех миллионов лет назад. Розетка находится от Земли на расстоянии около 5000 световых лет. Ее можно увидеть в небольшой телескоп, если навести его на созвездие Единорога. Об этом пишет VN.ru

Что и сделал фотограф. По его словам, он тестировал телескоп собственной сборки и остался очень доволен результатом.

Туманность Розетка на фото действительно очень похожа на череп.



 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
фотография
астрономия
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11706
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10494
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10168
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9443
Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов
9036
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7440
Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
6946
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами