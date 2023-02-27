Новосибирский астрофотограф Поляков сфотографировал череп в космосе

Алексей Поляков

В Новосибирске известный фотограф космических объектов обнаружил череп во время тестирования нового телескопа.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков разглядел в свой новый телескоп туманность под названием Розетка в созвездии Единорога. Это одна из красочных туманностей зимнего неба. Она состоит из ярких молодых звезд, которые образовались около четырех миллионов лет назад. Розетка находится от Земли на расстоянии около 5000 световых лет. Ее можно увидеть в небольшой телескоп, если навести его на созвездие Единорога. Об этом пишет VN.ru

Что и сделал фотограф. По его словам, он тестировал телескоп собственной сборки и остался очень доволен результатом.

Туманность Розетка на фото действительно очень похожа на череп.





