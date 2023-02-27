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«Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске

Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске
Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске

Фото: соцсети, тг-канал Mash

В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске 26 февраля прошли массовые задержания подростков из «ЧВК Редан». Рассказываем, что это за движение и чего добиваются его участники.

Молодое движение

В конце февраля 2023 года в российских СМИ появились сообщения о подростках из некой группы «ЧВК Редан». Первые новости пришли из Москвы, где в ТЦ "Авиапарк" произошла массовая драка. Там на группу подростков с длинными черными волосами и символикой в виде паука на одежде напали некие "спортсмены". Последние позиционируют себя как околофутбольные фанаты, при этом "редановцы" называют их оффниками.

Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске 2

Само движение, предположительно, появилось осенью 2022 года. Тогда в социальной сети «ВКонтакте», была создана одноименная группа, которая казалась безобидной. Молодежь обсуждала музыку, одежду, кино и обменивалась мемами. В описании сообщества говорится, что они не пропагандируют терроризм, суициды, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия, запрещенные на территории России.

Однако в других сообществах с названием «ЧВК Редан» появились радикальные лозунги националистического содержания.

«ЧВК Редан» и четверка

"ЧВК" расшифровывается как Частная Военная Компания. Зачем подростки используют эту аббревиатуру, неизвестно. Предположительно, идея взята у известной военной группы «Вагнер» Евгения Пригожина.

Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске 3

Название Редан родом из аниме "Hunter x Hunter", где персонаж Геней Рёдан представляет собой преступную организацию. Также известна как “Призрачная труппа” или “Паук”. Отсюда же и символика: у героя мультфильма на спине изображен паук с цифрой 4 в центре.

Драки со скинхедами

После драки в московском ТЦ по всей России стали появляться разные группы в соцсетях с названием "Редан", где админы организовали "сходки" подписчиков. Их главной задачей было противостоять "скинхедам" и "оффникам", которые мешают им свободно одеваться и красить волосы.

После стычки молодежи в ТЦ "Авиапарк" в Москве полиция возбудила уголовное дело и задержала большое количество подростков.

Движение не обошло и столицу Сибири. В новосибирской "Галерее" 26 февраля полиция произвела массовые задержания "редановцев".


«С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей.

Разное понимание

Корреспондент Сиб.фм пообщался с представителем новосибирского "Редана". Он рассказал, что группу создал сам, для общения с соратниками. Никакие "сходки" и драки он не организовывает, а то, что было в ТЦ "Галерея", организовывали другие люди.

По его словам, за неделю появилось множество сообществ. Свое он посвятил любителям аниме, где все желающие могут высказаться о свободе стиля.

"Никакого центрального управления за движением нет. Все паблики создают разные люди", — сообщил он.

Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске 4

По поводу приставки "ЧВК" собеседник предположил, что кто-то предложил эту аббревиатуру "по приколу".

"Самое первое сообщество называется "Редан", там нет аббревиатуры "ЧВК", — отметил админ новосибирского тг-канала.

Новосибирские "скинхеды" рассказали, что "Редан" распался после "сходки" в "Галерее", а создатель записал видеообращение, в котором сообщил, что у них нет никаких радикальных взглядов.

"Нас обвиняют в каких-то националистических движениях, правых. Мы таковым не являемся. Мы являемся просто движением дотеров, анимешников и так далее", — рассказал создатель сибирского движения.

Он также подтвердил, что после объяснительной в полиции решил распустить движение.

Фото «Боевая версия» ЭМО или хайп анимешников: что за движение «ЧВК Редан» появилось в Новосибирске 5

Скорее всего, в России группы «редановцев» создают разные люди, которые никак не контактируют между собой. Подростки это объясняют "хайпом, который быстро подхватили несовершеннолетние.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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